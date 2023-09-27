Профессиональная содержанка рассказала о клиентах и минусах своей работы

Американская актриса, зарабатывающая в качестве содержанки, рассказала о своих типичных клиентах и минусах такого ремесла. Ее историю публикует Narcity.

27-летняя Пальмар Келли отметила, что чаще всего к ней обращаются за услугами мужчины среднего возраста, испытывающие проблемы в отношениях. «Представьте себе обычного 40-летнего белого парня с неудачным браком. Это мой клиент», — объяснила она.

Келли опровергла заявления многих коллег, что клиентам профессиональных содержанок чаще всего нужно только общение. За свою восьмилетнюю карьеру она ни разу не встречала мужчину, который отказывался бы от физической близости. Женщина также сказала, что успех и безопасность в ее работе во многом зависят от хороших коммуникативных навыков и умения очертить границы дозволенного. В этом ей помогает актерское образование.

Келли призналась, что из-за подобного рода занятий ее отношения с родными являются не до конца искренними. Родители и сестра знают, чем она занимается, однако в семье действует правило «не спрашивай — не рассказывай». «Мой отец не идиот, наверняка ему есть, что мне сказать, но мы просто никогда не общаемся на эти темы», — рассказала она.

Она также пожаловалась на то, что работа содержанки не гарантирует финансовой стабильности, и доходы могут исчезнуть в любой момент. «Все очень неустойчиво, потому что у вас нет HR-отдела, и безработицы в этой профессии тоже нет, — говорит Келли. — Если клиент перестал с вами общаться, значит вы облажались».

В данный момент Келли ведет блог в социальных сетях и работает над созданием телешоу о содержанках. Она заявила, что хочет показать женщинам эту работу без прикрас и очистить ее от легенд и стереотипов.

Ранее сообщалось, что японки не возражают, если их партнер изменяет им с проститутками. Некоторые даже сказали, что предпочитают, чтобы партнер спал с секс-работницами — главное, чтобы он не изменял им с обычными девушками.