Жительницы одной страны разрешили мужьям ходить к проституткам

Японки не возражают, если их партнер изменяет им с проститутками. О таком решении девушки рассказали блогеру Takashi в ходе уличных интервью.

Takashi, создающий ролики о «Японии, которую не могут показать медиа», вышел на улицы с вопросом «Можно ли считать секс с проституткой изменой?» Большинство девушек заявили, что не возражают, если их бойфренды или мужья будут ходить к проституткам. Некоторые даже сказали, что предпочитают, чтобы партнер спал с секс-работницами — главное, чтобы он не изменял им с обычными девушками. «Мне не понравилось бы, если бы у него появились к ней чувства, но мне все равно, если дело только в сексе», — сказала одна из интервьюируемых. Несколько девушек подчеркнули важность того, чтобы мужчина не скрывал от них походы за платной любовью.

Ролик набрал больше семи миллионов просмотров в TikTok. Жители стран Европы и США поразились отношением японок к проституции и изменам партнеров. Под видео набралось больше 20 тысяч комментариев, в большей части которых женщины выразили свое удивление огромной разницей западной и японской культур в отношении к сексу.

Проституция в Японии остается достаточно распространенным и общепринятым явлением, несмотря на то что закон о предотвращении проституции был принят еще в 1956 году. Публичные дома, которые называют soapland (дословно — «мыльные земли»), и салоны массажа успешно обходят юридические ограничения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сексуально озабоченный монах пришел за услугами к проститутке, но та отказалась иметь с ним дело и пристыдила его. Видео их диалога, снятое самой секс-работницей, появилось в социальных сетях.