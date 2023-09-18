Высокоморальная проститутка выгнала сексуально озабоченного монаха

В Таиланде сексуально озабоченный монах пришел за услугами к проститутке, но та отказалась иметь с ним дело и лишь пристыдила его. Об этом сообщает The Thaiger.

Видео, снятое самой секс-работницей, появилось в социальных сетях. Буддийский монах явился к ней ночью и заявил, что хочет секса и готов заплатить. Однако служитель монастыря столкнулся с высокоморальной женщиной, которая отказалась его обслуживать и попросила уйти. «Пожалуйста, возвращайтесь в храм. Я не стану обслуживать монаха», — сказала она.

В ответ мужчина заявил, что уже 12 часов ночи, он закончил службу и теперь якобы является обычным мужчиной. «На мне просто монашеские одежды. Представьте, что это такой костюм для косплея. И поторопитесь, потому что мне нужно будет забрать подношения в пять утра», — заявил он.

Проститутка ответила, что прежде чем идти к ней, ему следовало отказаться от сана. Монах снова начал говорить, что у него есть деньги, и он нуждается в сексе не меньше любого другого мужчины.

В конце концов женщине все же удалось его выгнать. Позже она объяснила, что на фотографиях в соцсети монах было в обычной одежде, поэтому она и приняла его заказ. Когда он явился в монашеских одеяниях, это стало для нее сюрпризом.

Ранее сообщалось, что в Таиланде монахи в состоянии алкогольного опьянения попытались распродать принадлежащее храму имущество. В полицию поступило заявление, что любители горячительных напитков обратились к местному жителю с просьбой продать предметы убранства храма.

