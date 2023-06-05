Монахи напились и попытались распродать принадлежащее храму имущество

The Thaiger: в Таиланде два монаха напились и решили распродать принадлежащие храму вещи

В Таиланде монахи Джаккапонг и Адул в состоянии алкогольного опьянения попытались распродать принадлежащее храму имущество. Об этом сообщает The Thaiger.

Монахи из провинции Нонгбуалампху напились в храме, попросив одного из местных жителей купить им спиртное. Прихожане заметили, что Джаккапонг и Адул пьяны, и обратились в полицию. Вскоре правоохранителям поступило еще одно заявление, из которого следовало, что любители горячительных напитков обратились к местному жителю с просьбой продать «многочисленные вещи, принадлежащие храму».

Полицейские попросили монахов пройти тест на наличие алкоголя в крови, который подтвердил что оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Коллеги проштрафившихся аскетов решили отстранить их от служения. Полиция ведет расследование предполагаемого хищения имущества храма.

Ранее сообщалось, что в США пьяный водитель решил обмануть полицейских и, чтобы избежать ареста, поменялся местами с собакой, которая ехала на пассажирском сиденье. Мужчина заявил полиции, что не был за рулем в момент остановки.