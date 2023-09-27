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16:39, 27 сентября 2023Мир

Шольц отложил поставку Украине дальнобойных ракет Taurus

WP: Шольц отложил поставку Taurus Украине из-за риска военной конфронтации с РФ

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отложил поставку Украине высокоточных ракет дальнего радиуса действия Taurus производства ФРГ. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на немецких чиновников.

Как указали собеседники издания, соответствующее решение было принято из-за опасений в связи с риском прямой военной конфронтации с Россией. Отмечается, что для обслуживания ракет и обучения украинских военнослужащих их боевому применению необходимо, чтобы на Украине работали специалисты из Германии.

Ранее Шольц встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях сессии Генассамблеи ООН и обсудил вопрос о возможности поставок Киеву ракет Taurus. Шольц подчеркнул, что несет ответственность за то, чтобы ФРГ не принимала «неверных решений, которые имели бы фатальные последствия».

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    Виктория Кондратьева
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