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10:43, 27 сентября 2023Мир

Трамп счел решение суда по делу о мошенничестве попыткой помешать ему на выборах

Трамп: решение суда говорит о стремлении демократов помешать ему на выборах

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что решение суда штата Нью-Йорк признать его виновным в мошенничестве, свидетельствует о стремлении демократов помешать республиканцу на выборах главы государства в 2024 году.

По словам Трампа, произошедшее стало «ужасным напоминанием» о том, что «радикальные левые демократы» не остановятся ни перед чем, чтобы помешать ему и американскому народу выиграть президентские выборы. Вердикт суда он назвал смешным и неправильным.

Бывший президент считает, что решение «неуравновешенного нью-йоркского суда» становится новым этапом радикальной борьбы против него, а также подрывает его статус в качестве главного кандидата на пост главы государства, существенного опережающего действующего главу Белого дома Джо Байдена.

«Мы быстро становимся коммунистической страной. Мои гражданские права были нарушены», — подчеркнул он, призвав апелляционный суд пересмотреть вердикт.

Ранее суд пришел к выводу, что Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования.

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