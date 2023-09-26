Суд признал Трампа виновным в мошенничестве

Reuters: суд признал экс-президента США Трампа виновным в мошенничестве

Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Об этом сообщает Reuters.

Нью-Йоркский судья Артур Энгорон постановил, что Трамп и Trump Organization несут ответственность за мошенничество. Энгорон отказался отклонить иск генерального прокурора штата Летиции Джеймс, которая выдвинула Трампу обвинения в незаконном завышении его активов и чистого состояния.

Суд пришел к выводу, что Трамп и его компания обманули банки, страховщиков и других лиц, значительно переоценив активы и преувеличив чистый капитал при оформлении документов, используемых при заключении сделок с недвижимостью и обеспечении финансирования.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не беспокоится о многочисленных обвинениях в свой адрес. По словам бывшего американского лидера, он не думает о перспективах оказаться за решеткой. На вопрос о своем отношении к риску попасть в тюрьму из-за обвинений, он ответил: «Я даже не думаю об этом и верю, что в конце концов мы победим».

24 августа Трамп прилетел в Атланту для сдачи местным властям в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. Его освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде.