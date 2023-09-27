Крупнейший банк Швейцарии заподозрили в нарушении антироссийских санкций

Bloomberg: Минюст США возобновил расследование в отношении UBS по обходу санкций

Руководство Министерства юстиции США возобновило расследование в отношении крупнейшего по капитализации банка Швейцарии — UBS — и заподозрило его в помощи российским клиентам по обходу западных санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Под пристальным вниманием американского ведомства оказался и Credit Suisse (CS), запросы в отношении сотрудников которого были направлены еще до поглощения банка во второй половине марта 2023 года. После этого Минюст проинформировал американских юристов UBS о предполагаемых нарушениях санкционного режима со стороны CS. Впрочем, расследование до сих пор находится на ранней стадии развития, поэтому ведомство пока не спешит с вынесением конкретных обвинений, заявили собеседники агентства.

До поглощения со стороны UBS Credit Suisse был известен обслуживанием счетов состоятельных россиян. На пике развития банка в нем хранились подобные активы на общую сумму более 60 миллиардов долларов, которые приносили 500-600 миллионов долларов дохода на ежегодной основе. К моменту прекращения взаимодействия CS с отдельными российскими клиентами в мае 2022 года активы, связанные с гражданами РФ, оценивались примерно в 33 миллиарда долларов, что оказалось на 50 процентов больше в сравнении с UBS. Именно по этой причине Минюст США не снял подозрения с CS даже после его слияния, заключили источники.

В случае выявления нарушений санкционного режима руководству UBS могут грозить многомиллиардные штрафы. До этого с подобными выплатами за нарушения ограничений в отношении суданских, иранских и кубинских организаций столкнулись французский BNP Paribas и международный Standard Chartered Bank, которые понесли потери почти на девять миллиардов долларов и более миллиарда долларов соответственно.

Во второй половине мая страны «Большой семерки» (G7) выступили с совместным заявлением по итогам саммита в Хиросиме и договорились пресекать попытки обхода санкций против российской финансовой системы через зарубежные отделения банков. При этом западные государства оставили возможность по координации действий для сохранения финансовых каналов для «принципиально важных транзакций».