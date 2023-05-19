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14:33, 19 мая 2023Экономика

G7 решила ограничить использование филиалов российских банков за рубежом

Страны G7: мы будем пресекать обход санкций через зарубежные отделения российских банков

Фото: Kenny Holston / АР

Страны «Большой семерки» решили пресекать попытки обхода санкций против российской финансовой системы через зарубежные отделения банков. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7 на саммите в Хиросиме.

Конкретных шагов по ограничению использования российских филиалов банков участники встречи не назвали. Они также подчеркнули, что продолжат принимать и другие меры против финансового сектора России, но будут координировать действия для сохранения финансовых каналов для «принципиально важных транзакций».

Саммит G7 проходит в японской Хиросиме с 19 до 21 мая. Приглашение посетить мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам. В рамках встречи страны «Большой семерки» подтвердили усиление глобального антироссийского курса ради продолжения поддержки Украины и адаптацию мер помощи под нужды Киева.

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В начале мая австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) заявила о закрытии корреспондентских счетов всех российских банков, кроме своей «дочки». В последнее время российский «Райффайзен» обслуживал 40-50 процентов платежей России с другими странами, благодаря чему обеспечил более половины прибыли австрийской группы в 2022 году. Также RBI начал сокращать корреспондентские отношения с банками СНГ ради снижения рисков, связанных с трансакционным бизнесом в регионе. Это связано с тем, что из-за санкций российские лица активно используют банки из дружественных стран, включая страны содружества.

В январе 2023 года власти России задумались о снятии запрета для иностранных банков из дружественных стран на открытие филиалов в стране. Обсуждаемая мера позволит иностранным финорганизациям проще войти на рынок, привлечет инвестиции из-за рубежа и поможет российскому бизнесу проводить трансграничные сделки и расчеты на фоне санкций.

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Вячеслав Агапов
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