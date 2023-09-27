Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:46, 27 сентября 2023Мир

Парламент Болгарии утвердил передачу Украине неисправных ракет для ЗРК С-300

Парламент Болгарии проголосовал за поставку Украине неисправных ракет для С-300

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

Парламент Болгарии в среду, 27 сентября, за закрытыми дверями проголосовал за поставку Украине непригодных к эксплуатации ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Предполагается, что Киев сможет их отремонтировать, сообщает The Sofia Globe.

По информации издания, дебаты относительно передачи шли в течение трех часов. Согласно утвержденному решению, София поставит Киеву лишь ракеты, а не всю систему и патроны калибра 5,45 миллиметра из запасов Министерства внутренних дел.

В ходе открытой части дебатов глава парламентского комитета по обороне Христо Гаджев заявил, что речь идет о вышедших из строя боеприпасах, которые даже производитель не смог отремонтировать, так как они слишком старые. Он также заверил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет передано минимальное количество ракет, которое не поставит под угрозу боеготовность болгарской армии. Дополнительным преимуществом передачи Украине ракет он назвал устранение риска хранения таких непригодных боеприпасов для болгарских военнослужащих.

Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) призвала Болгарию пересмотреть решение о передаче Украине ракет для ЗРК С-300, так как это нарушит международное право. В соответствии с соглашением между Россией и Болгарией о военно-техническом сотрудничестве от 2002 года, передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего сотрудничества, недопустима без получения предварительного согласия Москвы.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил установить квоты на вывоз топлива из России

    Песков отказался комментировать запрет чиновникам на выезд в новые регионы

    48-летняя Шарлиз Терон появилась на публике в прозрачной юбке

    Трюдо принес извинения за чествование ветерана СС в парламенте Канады

    Полицейский погиб в перестрелке в Дагестане

    На Украине отметили ненадлежащее состояние бомбоубежищ

    В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

    США отвергли принуждение бизнеса к прекращению взаимодействия с Россией

    В Казахстане перепишут историю СССР в негативном ключе

    Мужчина отправился в отпуск и едва не лишился ноги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости