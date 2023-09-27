В России призвали Болгарию пересмотреть решение о передаче ракет Украине

ФСВТС: Болгария нарушит международное право, поставив Киеву ракеты для ЗРК С-300

Болгария нарушит международное право, поставив Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Пересмотреть решение о передаче Киеву ракет призвали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), сообщает ТАСС.

Отмечается, что в соответствии с соглашением между Россией и Болгарией о военно-техническом сотрудничестве от 2002 года передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего сотрудничества, недопустима без получения предварительного согласия России.

«Передача оружия в зону боевых действий на Украине неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам. Призываем болгарскую сторону пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права», — заявили в ФСВТС.

Парламент Болгарии одобрил передачу Украине дефектных ракет для ЗРК С-300. Сообщается, что против поставок ракет выступили парламентарии от Болгарской социалистической партии, заявившие, что этот шаг является «национальным предательством».