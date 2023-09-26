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14:26, 26 сентября 2023Мир

Болгария захотела передать Украине дефектные ракеты для комплексов С-300

Парламент Болгарии одобрил передачу Украине дефектных ракет для комплексов С-300

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Парламент Болгарии одобрил передачу Украине дефектных ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Об том сообщило болгарское издание Faktor.

«Болгарская сторона не располагает возможностями для ремонта и восстановления неисправных зенитных управляемых ракет для ЗРК С-300 без угрозы для жизни и здоровья личного состава. Соответственно, Болгария не может их ни ремонтировать, ни использовать, но они могут послужить для нужд украинской ПВО», — говорится в тексте подготовленного законопроекта.

Отмечается, что против поставок ракет выступили парламентарии от Болгарской социалистической партии, заявившие, что этот шаг является «национальным предательством», который оставит небо над Софией без защиты.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков подписали декларацию об интеграции Украины в НАТО. В документе сказано, что София поддерживает получение Украиной членства в альянсе.

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    Виктория Кондратьева
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