Отвоевавшие по десять месяцев на СВО россияне пожаловались на отсутствие отпуска

74.RU: бойцы из Челябинской области провели десять месяцев на СВО без отпуска

Участники специальной военной операции (СВО), оправившиеся в зону боевых действий из Челябинской области, пожаловались на отсутствие отпусков. Россияне беспрерывно служат по 10-11 месяцев, сообщает сетевое издание 74.RU.

Жена одного из мобилизованных рассказала, что ее мужа не отпускают домой из-за отсутствия замены. «Как им говорят, нет народу», — пояснила женщина. Она утверждает, что командиры рвут поступающие им рапорты о предоставлении отпуска.

Похожую историю рассказала журналистам сестра еще одного ушедшего на спецоперацию бойца. По словам россиянки, ее брат находился в зоне СВО почти год и до сих пор не был в отпуске. «Ничем не мотивируя, говорят: "Об отпуске даже не мечтайте"», — пожаловалась женщина.

Омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко сообщила, что получила десятки обращений о непредоставлении отпусков военнослужащим. Взаимодействие с командирами осложняется плохой связью с подразделениями в зоне СВО, отметила она. «Все вопросы рано или поздно решаются, кому-то везет и решаются быстро, кому-то не везет — долго», — добавила Сударенко.

Ранее в Госдуме рассказали об участнике спецоперации, который год не получал положенных ему выплат из-за совпадения его фамилии, имени и отчества с ФИО другого военнослужащего. Из-за путаницы в базу данных «Алушта», через которую проходит все материально-техническое обеспечение военных, внесли только одного человека.