Воздушная тревога в Севастополе закончилась

Севастопольский губернатор Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги

В Севастополе закончилась воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги!» — написал градоначальник.

По данным губернатора, воздушная тревога продлилась 29 минут. О ее начале Развожаев заявил в 20:01 по московскому времени. В 20:30 появилось сообщение об ее отмене.

25 сентября российские средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку в Севастополе. Михаил Развожаев тогда рассказал, что была сбита одна ракета в районе аэродрома Бельбек, в результате случившегося никто не пострадал.