В Ираке в результате пожара на свадьбе погибли 100 человек

INA: в результате пожара на свадьбе в Ираке погибли 100 человек

Во время свадьбы в провинции Найнава на севере Ирака начался пожар, в результате которого погибли 100 человек, еще 150 пострадали. Об этом рассказали в информагенстве INA, ссылаясь на Министерство здравоохранения.

«Департамент здравоохранения Ниневии зарегистрировал 100 смертей и более 150 раненых, по предварительным данным, в результате инцидента с пожаром в свадебном зале в Аль-Хамдании», — указано в сообщении.

Премьер-министр Мухаммад Шиаа Аль-Судани поручил оказать всю возможную помощь пострадавшим в инциденте, министров внутренних дел и здравоохранения попросили «быть на чеку». В пресс-службе премьера случившееся назвали несчастным случаем.

По данным ученых из Университета Монаша в Австралии, более двух миллиардов человек ежегодно подвергаются как минимум одному дню потенциально опасного экологического воздействия значительно загрязненного воздуха от ландшафтных пожаров. Этот показатель увеличился на 6,8 процента за последние десять лет.