Оценена опасность пожаров для человечества

Nature: два миллиарда человек подвергаются опасному воздействию пожаров

Ученые Университета Монаша в Австралии показали, что более 2 миллиардов человек ежегодно подвергаются как минимум одному дню потенциально опасного экологического воздействия на здоровье, и этот показатель увеличился на 6,8 процента за последние десять лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Специалисты оценили глобальное ежедневное загрязнение воздуха от всех пожаров с 2000 по 2019 год. Исследователи обнаружили, что 2,18 миллиарда человек по крайней мере один день подвергались воздействию значительно загрязненного воздуха от ландшафтных пожаров. При этом каждый человек в мире подвергается воздействию в среднем 9,9 дня в году, что на 2,1 процента больше за последнее десятилетие.

Было также обнаружено, что уровни воздействия в странах с низкими доходами были примерно в четыре раза выше, чем в странах с высокими доходами.

Ландшафтные пожары относятся к любым пожарам, горящим в природных и культурных ландшафтах, в том числе в естественных и посаженных лесах, кустарниках, траве, на пастбищах, сельскохозяйственных угодьях и пригородных территориях. Они включают как запланированные или контролируемые пожары (например, предписанные или сельскохозяйственные пожары), так и лесные пожары.