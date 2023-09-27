Воздерживающиеся от секса влюбленные стали спортсменами ради первой брачной ночи

Жених и невеста из США стали спортсменами ради хорошей выносливости во время первой брачной ночи. Об этом сообщает New York Post.

24-летний житель города Нью-Йорк Джонатан Луис состоит в отношениях с 23-летней Наей Форд с 2022 года. Влюбленные являются верующими христианами, поэтому решили воздерживаться от секса до свадьбы, которую планируют сыграть в 2025 году.

Чтобы подготовиться к первой интимной близости, жених и невеста начали активно заниматься спортом. «Я хочу быть привлекательным, чтобы она могла наслаждаться моим телом», — говорит мужчина. Уже более года они регулярно занимаются фитнесом вместе и поддерживают друг друга.

Влюбленные признались, что им бывает сложно удержаться от искушения вступить в близость. Они придумали несколько правил, которые помогают не поддаваться соблазну. Например, если Луис и Форд идут гулять поздно вечером, то встречаются в месте, расположенном на равном расстоянии от своих домов. Предполагается, что в этом случае после прогулки они вернутся по домам и не захотят ночевать друг у друга.

По словам Луиса, воздержание помогает им достичь максимальной эмоциональной близости. «Один из минусов этого заключается в том, что по мере роста эмоциональной близости хочется больше физической», — рассказывает Форд. Несмотря на это, жених и невеста придерживаются установленных правил и с нетерпением ждут свадьбы и первой брачной ночи.

Ранее сообщалось, что в Австралии бывшая эскортница отказалась от «греховной» жизни и стала работать учительницей в воскресной школе. Женщина дала обет безбрачия и уже два года не вступает в отношения с мужчинами.