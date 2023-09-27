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05:00, 27 сентября 2023Из жизни

Секс-работница променяла «греховную» жизнь на чтение Библии и проповеди в церкви

В Австралии эскортница ушла из секс-индустрии и стала работать в церкви

Фото: Ioann-Mark Kuznietsov / Unsplash

В Австралии бывшая эскортница отказалась от «греховной» жизни и стала работать учительницей в воскресной школе. Об этом сообщает Daily Mail.

45-летняя Тесса Уильямс из Сиднея работала в секс-индустрии 15 лет. Она специализировалась на БДСМ-услугах и получала 800 австралийских долларов (около 50 тысяч рублей) за час работы с клиентами. Жизнь женщины изменилась в 2021 году. «У меня были проблемы с деньгами, проблемы с работой в индустрии для взрослых и в отношениях с семьей», — рассказала она. По словам Уильямс, она обратилась к Богу и попросила о помощи.

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Позже во время прогулки Уильямс проходила мимо церкви, где услышала, как из громкоговорителя сказали: «Твое место здесь». Через несколько дней она пришла в церковь и рассказала свою историю пастору. В итоге она поменяла работу в секс-индустрии на чтение Библии и проповеди в церкви, а позже приняла крещение и стала работать учительницей в воскресной школе. «Бог спас меня от токсичного образа жизни, связанного с зависимостью. Он воссоединил меня с моей верующей семьей и показал, что такое любовь, о существовании которой я даже не подозревала», — утверждает она.

Женщина дала обет безбрачия и уже два года не вступает в отношения с мужчинами. Она заявила, что займется сексом только в первую брачную ночь. Сейчас Уильямс помогает людям, которые хотят выйти из секс-индустрии. «Секс-работа — это как наркотик. Вначале это здорово, но потом все может обернуться против вас, если вы психически неустойчивы. Это ваше тело, ваш выбор, но я считаю, что мне повезло оттуда выбраться. И всем этим я обязана Богу», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сексуально озабоченный монах пришел за услугами к проститутке. Та отказалась иметь с ним дело и лишь пристыдила его.

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    Алиса Удовик
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