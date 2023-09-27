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14:02, 27 сентября 2023Культура

Рената Литвинова отреагировала на окончание забастовки сценаристов Голливуда

Рената Литвинова прокомментировала окончание забастовки сценаристов Голливуда

Фото: Genrietta Peryan / Globallookpress.com

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова отреагировала на завершение пятимесячной забастовки Гильдии сценаристов Голливуда. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Литвиновой, после актеров сценаристы являются самой зависимой профессией в кино. «Ты вроде и писатель, но цельность твоих текстов и трактовок полностью в руках режиссера», — написала она, отметив, что зачастую авторы вынуждены наблюдать со стороны, как раздирают их «беззащитное дитя».

Актриса призналась, что наблюдала за исходом забастовки. «И, наконец, она закончилась победой — добра над злом! Тот редкий случай, когда не наоборот. Искусственный разум запрещен. Сборы со всех сериалов и шоу должны быть прозрачными и это отражается на отчислениях сценаристам», — прокомментировала Литвинова.

Ранее Гильдия сценаристов Голливуда объявила, что завершает длившуюся почти пять месяцев забастовку.

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    Варвара Кошечкина
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