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04:33, 27 сентября 2023Культура

Гильдия сценаристов Голливуда объявила о завершении забастовки

Гильдия сценаристов Голливуда завершает забастовку спустя почти пять месяцев

Фото: Mike Blake / Reuters

Гильдия сценаристов Голливуда объявила, что завершает длившуюся почти пять месяцев забастовку. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Решение принято по результатам голосования руководства WGA. Сценаристы могут писать, продавать сценарии и проводить рабочие встречи.

Отмечается, что в дальнейшем предварительное соглашение сценаристов должно быть ратифицировано. Встреча по этому вопросу состоится со 2 по 9 октября.

Ранее сообщалось, что после пятидневных переговоров Гильдия сценаристов Америки (WGA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) смогли прийти к предварительному соглашению. О сделке было объявлено 24 сентября, спустя 146 дней после начала забастовки WGA. «Нам не терпится поделиться с вами деталями достигнутого, но мы не можем этого сделать до тех пор, пока не будут расставлены последние точки над i», — сообщил переговорный комитет профсоюза.

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    Марина Совина
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