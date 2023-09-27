Гильдия сценаристов Голливуда объявила о завершении забастовки

Гильдия сценаристов Голливуда завершает забастовку спустя почти пять месяцев

Гильдия сценаристов Голливуда объявила, что завершает длившуюся почти пять месяцев забастовку. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Решение принято по результатам голосования руководства WGA. Сценаристы могут писать, продавать сценарии и проводить рабочие встречи.

Отмечается, что в дальнейшем предварительное соглашение сценаристов должно быть ратифицировано. Встреча по этому вопросу состоится со 2 по 9 октября.

Ранее сообщалось, что после пятидневных переговоров Гильдия сценаристов Америки (WGA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) смогли прийти к предварительному соглашению. О сделке было объявлено 24 сентября, спустя 146 дней после начала забастовки WGA. «Нам не терпится поделиться с вами деталями достигнутого, но мы не можем этого сделать до тех пор, пока не будут расставлены последние точки над i», — сообщил переговорный комитет профсоюза.