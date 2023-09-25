Бастующие сценаристы США пришли к предварительному соглашению спустя 146 дней

The Hollywood Reporter: сценаристы США пришли к предварительному соглашению

После пятидневных переговоров Гильдия сценаристов Америки (WGA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) смогли прийти к предварительному соглашению. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

О сделке было объявлено 24 сентября, через 146 дней после начала забастовки WGA. «Теперь нашим сотрудникам остается убедиться в том, что все, о чем мы договорились, закреплено в окончательном тексте договора. Нам не терпится поделиться с вами деталями достигнутого, но мы не можем этого сделать до тех пор, пока не будут расставлены последние точки над i», — сообщил переговорный комитет профсоюза.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. Переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), которые длились 12 дней, окончились неудачей. До этого крупнейшую за 15 лет забастовку из-за низких зарплат решили устроить сценаристы Голливуда. Контракт между Гильдией сценаристов Соединенных Штатов и голливудскими студиями истек 1 мая. Актеры и сценаристы впервые бастуют одновременно с 1960 года.