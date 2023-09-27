В Удмуртии начался фестиваль деревянных скульптур

В Удмуртии начался фестиваль деревянных скульптур «Тэль», созданные в рамках которого работы украсят туристический маршрут по территории Удмуртского ботанического сада. Об этом сообщает Udm-info.

Среди скульптур, которые появятся на фестивале: хозяин леса Нюлэскузе, мудрая ель Мудор-Кыз и дух воды Вумурт. Посмотреть за процессом их создания и пообщаться с мастерами можно будет до 29 сентября.

Местом проведения не случайно выбрали Удмуртский ботанический сад — он первый по размерам в Приволжском федеральном округе, и пятый во всей России — его площадь составляет 676 гектаров. Это место уникально тем, что здесь находятся старовозрастные леса, именно поэтому фестиваль «Тэль» стал отличной возможностью для удмуртских мастеров отразить через творчество красоту нашей природы и ее мифических хранителей.

Мероприятие также покажет перспективность использования экологичных материалов при создании арт-объектов.

Ранее в Екатеринбурге на площади у кинотеатра «Заря» появились арт-объекты в виде конструктора. Формы и силуэты для арт-объектов придумали юные свердловчане. Авторы вдохновлялись механическим конструктором, выпускать который начали 1980-х годах на Машиностроительном заводе имени М.И. Калинина.