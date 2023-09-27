Российская порнозвезда рассказала о напугавшей ее просьбе зрителя

Российская порноактриса Полина Марченко, известная как Luxury Girl, рассказала о просьбе зрителя, которая ее напугала. Подробностями она поделилась в интервью, доступном на YouTube-канале NEWS.ru.

«Мне как-то раз написал мужчина. Нужно видео, десять минут, без секса вообще. Просто сидеть кушать стейк в черном кожаном платье и пить красное вино. 700-800 долларов, вот такая цена была», — вспомнила актриса. Она добавила, что выполнила этот запрос.

Позднее тот же зритель обратился к ней с просьбой укусить живое существо на камеру. Он предложил сделать это с рыбой или минипигом. На его запрос Марченко ответила отказом. «Мне стало страшно. Я в тот момент пожалела 250 раз, что я сняла видео с этим стейком», — призналась она.

Свою реакцию актриса объяснила тем, что никогда не сталкивалась с подобным. Она заявила, что никогда не понимает людей со странными сексуальными предпочтениями.

Ранее порноактриса Анджела Уайт рассказала, что многие мужчины на OnlyFans обращаются к ней с необычными просьбами. Одной из самых частых модель назвала желание зрителей увидеть, как она их съедает.

Luxury Girl снимается в фильмах для взрослых вместо со своим мужем. В марте 2022 года актриса стала лучшей исполнительницей минета по версии портала Pornhub.