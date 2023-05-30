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20:28, 30 мая 2023Интернет и СМИ

Популярная порноактриса рассказала о необычных просьбах фанатов на OnlyFans

Порноактриса Уайт заявила, что мужчины на OnlyFans просят изобразить, как она их съедает

Кадр: Whitney Cummings / YouTube

Популярная порноактриса из Австралии Анджела Уайт назвала необычные просьбы фанатов-мужчин, которые подписаны на нее на платформе OnlyFans. В подкасте комедиантки Уитни Каммингс на YouTube она заявила, что поклонники нередко просят изобразить, как она их съедает.

По словам Уайт, ей поступает очень много странных запросов на OnlyFans. «Я бы не сказала, что эти просьбы экстремальные, они просто очень креативные. (...) Например, от меня хотят, чтобы я измазалась тортом или что-то такое», — рассказала она.

Порнозвезда добавила, что многие из ее фанатов любят фантазировать о том, как они уменьшаются до крошечных размеров, а затем Уайт с ними играет. «Это не всегда игры, связанные с сексом, иногда они хотят, чтобы ты положила их к себе в карман, или же в декольте, или же просто поносила с собой их вокруг да около», — пояснила порноактриса.

Помимо этого, часто поклонники просят Уайт, чтобы она изобразила, как проглатывает их после того, как они будто бы уменьшились в размерах. Звезда порно заверила, что об этом фантазируют очень многие мужчины.

Ранее порноактриса Анджела Уайт назвала причину прихода в индустрию контента для взрослых. Она объяснила, что на такое решение ее толкнуло желание изучать и выражать свою сексуальность.

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    Олег Давыдов
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