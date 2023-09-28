В США заявили о смене тактики ВСУ после потери западной техники

WSJ: ВСУ пришлось сменить тактику из-за тяжелых потерь западной техники

Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось сменить тактику контрнаступления из-за тяжелых потерь западной техники, в том числе танков. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) (WSJ).

«После тяжелых потерь танков и боевых машин, поставленных Западом, украинские войска теперь перешли к действиям небольшими группами, которые перебрасываются к линии фронта с помощью бронетранспортеров, а затем пытаются продвигаться одна за другой», — говорится в статье.

Ранее газете The New York Times стало известно, что Украина серьезно рискует, замедляя контрнаступление ВСУ перед сезоном дождей. Размытые дороги могут помешать использованию тяжелой техники, в частности, танкам Abrams и Challenger.