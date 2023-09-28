Звезда КВН опроверг популярный стереотип о телеигре

Популярный российский стендап-комик, бывший участник КВН Иван Абрамов опроверг распространенный стереотип о том, что «Клуб веселых и находчивых» стал хуже. В шоу «Бес комментариев», доступном на YouTube, он также заявил, что в телеигре стало больше острых шуток на актуальные темы.

Ведущая проекта, фигуристка Евгения Медведева, в ходе беседы отметила, что КВН, по ее мнению, растерял своего зрителя. Абрамов не согласился с этой точкой зрения и указал, что смотрит телеигру. «Я, может быть, иногда не смотрю всю игру, но по приветствиям могу сказать, что вот он точно не катится в пропасть. (...) Как минимум он не стал хуже», — подчеркнул он.

Комик также заверил, что телеигра с каждым сезоном становится «острее в хорошем смысле». По его словам, в других телевизионных проектах, которые выходят на ТВ в более позднее время, порой не звучат такие же острые шутки, как в КВН.

Ранее Абрамов назвал самые раздражавшие его вещи в «Клубе веселых и находчивых». В частности, юморист заявил, что в КВН ему не нравился сложный процесс одобрения шуток.

