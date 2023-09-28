Расходы на охрану воздуха впервые превысили траты на ископаемое топливо

Clean Air Fund: расходы на экологию в мире превысили траты на ископаемое топливо

Впервые в истории правительства, агентства и банки развития потратили больше денег на борьбу с загрязнением воздуха, чем на ископаемые виды топлива. Тем не менее такие проекты все еще получают недостаточно средств, говорится в ежегодном отчете экологической благотворительной организации Clean Air Fund.

Согласно результатам исследования, больше всего субсидий на горючее топливо было направлено в 2019 году, после чего объем международного финансирования в данную сферу стал стремительно сокращаться. В 2021 году на связанные с ископаемым топливом проекты, такие как строительство угольных станций или газопроводов, было потрачено около 1,5 миллиарда долларов в сравнении с 11,9 миллиарда в 2019-м. В то же время сумма, потраченная на борьбу с загрязнением атмосферного воздуха, выросла до 2,3 миллиарда долларов.

Несмотря на это, расходы на борьбу с загрязнением воздуха составляют только один процент от объема средств, вложенных в международное развитие, и два процента от международного государственного финансирования климатических программ в период с 2015 по 2021 год. При этом статистика показывает, что связанные с некачественным воздухом заболевания отбирают больше жизней, чем повышенное артериальное давление, курение и неправильное питание.

Проблема также заключается в том, что при распределении средств на охрану чистого воздуха регионы с самыми досадными показателями остаются обделенными. С 2017 по 2021 год на Африку было выделено всего пять процентов мирового финансирования, несмотря на то, что в этой стране расположены пять из десяти стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в мире. В то же время пять самых загрязненных азиатских стран — Китай, Филиппины, Бангладеш, Монголия и Пакистан — получили 86 процентов финансирования.

Ранее индонезийский президент Джоко Видодо объявил об открытии первой биржи для торговли квотами на выбросы парниковых газов в стране. По его мнению, торговля углеродными кредитами позволит Индонезии внести свою лепту в борьбу с климатическим кризисом.