В Индонезии открыли первую углеродную биржу

Bloomberg: в Индонезии открыли первую биржу углеродных кредитов

В Индонезии открыли первую биржу для торговли квотами на выбросы парниковых газов (CO2). О проведении торгов на Индонезийской фондовой бирже под контролем Управления финансовых услуг объявил индонезийский президент Джоко Видодо, пишет агентство Bloomberg.

Лидер островного государства уверен, что торговля углеродными кредитами позволит стране внести свою лепту в борьбу с климатическим кризисом. Торговый потенциал биржи, по данным Видодо, достигает 194 миллиардов долларов. Торги открылись 26 сентября пятнадцатью сделками, что равняется 459 тысячам тонн CO2-эквивалента. Его курс в течение первого дня торгов вырос с 69,6 тысячи индонезийских рупий (что эквивалентно 4,51 доллара США) до 77 тысяч рупий.

Как напоминает РБК, система торговли эмиссионными квотами действует с 2008 года в Швейцарии и Новой Зеландии, с 2015 года — в Южной Корее. Углеродный рынок также есть в Казахстане. Индонезия — крупнейший в мире экспортер угля, и, несмотря на признание местным президентом ширящейся проблемы глобального потепления, строительство угольных электростанций в стране продолжается.

Ранее индонезийский лидер предложил ввести в стране налог на загрязнение воздуха и создать закон, обязывающий водителей использовать топливо с самым высоким октановым числом. Поводом для ужесточения требований стало стремительное ухудшение качества воздуха в столице Индонезии Джакарте. К этому привели продолжительная засуха, выхлопы транспортных средств, а также выбросы местных заводов, работающих на угле. В результате 13 августа воздух в Джакарте стал самым грязным в мире.