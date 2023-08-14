В Индонезии задумались о налоге на загрязнение воздуха

Bloomberg: в Индонезии задумались о новом налоге из-за грязного воздуха

В Индонезии задумались о введении налога на загрязнение воздуха и новом требовании к автомобилистам использовать топливо с самым высоким октановым числом. Об этом со ссылкой на президента страны Джоко Видодо сообщает Bloomberg.

По словам главы государства, Индонезии необходим более строгий надзор за промышленными объектами и электростанциями — их необходимо оснастить современными средствами очистки воздуха. Транспортные средства нужно обязать проходить проверку на выбросы, а в долгосрочной перспективе — заменить общественный и частный транспорт электрическими моделями.

Поводом для ужесточения требований стало стремительное ухудшение качества воздуха в столице Индонезии Джакарте. К этому привели продолжительная засуха, выхлопы транспортных средств, а также выбросы местных заводов, работающих на угле. В результате в воскресенье, 13 августа, воздух в Джакарте стал самым грязным в мире.

«За последнюю неделю качество воздуха в районе Большой Джакарты было очень, очень плохим», — заявил Видодо на совещании с министрами.

Президента Индонезии не раз обвиняли в пренебрежительном отношении к качеству воздуха в столице. Так, в 2021 году Видодо обязали обеспечить жителям безопасные для здоровья условия проживания. Поводом стала жалоба экологов на превышение допустимых норм по выбросам.

Индонезия систематически входит в топ стран мира по неблагоприятной ситуации с атмосферой. В июне Джакарта с населением в десять миллионов человек стала вторым в рейтинге городов с самым грязным воздухом, уступив место канадскому Монреалю, где бушевали лесные пожары. Индекс качества воздуха (AQI) в Монреале на 26 июня достигал 155 единиц. Джакарте присвоили показатель в 152 балла. Уровень загрязнения выше 151 опасен для людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, болезнями сердца и легких, а также для детей и пожилых жителей.