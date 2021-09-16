Президенту Индонезии приказали обеспечить жителям чистый воздух

Суд Индонезии признал президента Джоко Видодо виновным в проблемах с экологией в Джакарте

Обнародован вердикт суда о виновности президента Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo) в пренебрежительном отношении к качеству воздуха в столице. Главе государства, губернатору Джакарты и другим чиновникам, отвечающим за решение проблем с экологией, приказали обеспечить жителям безопасные для здоровья условия проживания, передает журнал Time.

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Судья Сайфуддин Зухри (Saifuddin Zuhri) рассмотрел иск активистов, поданный на правительство страны в 2019 году. В четверг, 16 сентября, Джоко Видодо установили требования «о принятии решительных и адекватных мер для защиты права людей на здоровый воздух в столице».

Экологи в своей жалобе указывали на плохое качество воздуха в столице из-за превышения допустимых норм по выбросам. Индонезия систематически входит в топ стран мира по неблагоприятной ситуации с атмосферой. Согласно индексу IQAir, Джакарта с населением в десять миллионов человек имеет в среднем 39,6 балла, что указывает на высокое содержание в воздухе вредных примесей.

По состоянию на середину августа на первой строчке списка с индексом качества воздуха (AQI) в 427 оказался российский Красноярск. Следом в перечне шли Кабул (Афганистан) и Колката (Индия) с показателями в 152 и 122 соответственно. Замыкали десятку пакистанский Лахор и Джакарта в Индонезии.