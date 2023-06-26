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17:07, 26 июня 2023Среда обитания

Назван город с самым грязным воздухом

IQAir: канадский Монреаль оказался городом с самым грязным воздухом из-за смога от пожаров

Фото: Samuel Charron / Unsplash

Эксперты назвали мегаполис с самым грязным воздухом в мире. Им оказался канадский Монреаль, сообщило мониторинговое агентство IQAir.

Индекс качества воздуха (AQI) в Монреале на 26 июня достигал 155 единиц. Индекс отражает уровень концентрации загрязняющих веществ и связанных с этим рисков для здоровья. Уровень загрязнения от 151 до 200 единиц опасен для людей с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями, болезнями сердца и легких, а также для детей и пожилых. При этом ограничить пребывание на улице рекомендуется всем группам граждан. На втором месте в рейтинге Джакарта в Индонезии (152), на третьем — Чэнду в Китае (116).

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Ранее из-за лесных пожаров в Канаде резко ухудшилось качество воздуха в Торонто, а также в столице страны Оттаве. Смог достигал также американских Нью-Йорка и Вашингтона. Как писало Reuters, в этом году в Канаде сезон лесных начался рано, а жаркая сухая погода может продержаться в стране до конца лета.

В Монреале из-за загрязнений воздуха закрыли бассейны и детские площадки, а также отменили культурные мероприятия на открытом воздухе, сообщает CBC. Населению предложили льготные тарифы на общественный транспорт, чтобы сократить количество автомобилей на улицах.

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    Мария Черкасова
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