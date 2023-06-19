В крупнейшем городе Канады резко ухудшилось качество воздуха

CTVNews: смог от пожаров ухудшил качество воздуха в канадском Торонто

Министерство окружающей среды Канады заявило, что качество воздуха в крупнейшем городе страны Торонто ухудшилось из-за смога от лесных пожаров. Об этом сообщает CTVNews.

«Дым от лесных пожаров может быть вреден для здоровья даже при низких концентрациях», — отметили в ведомстве, призвав население защититься от воздействия смога. Метеорологи предупредили, что качество воздуха в ближайшее время может колебаться. При этом ожидается, что за ночь смога над Торонто станет меньше.

Министерство окружающей среды Канады предупреждает граждан об опасности для здоровья из-за пожаров второй раз за месяц. В прошлый раз жителей Торонто, а также Оттавы оповестили о том, что из-за грязного воздуха особенно могут страдать люди с заболеваниями легких и сердца, пожилые, беременные женщины, дети и граждане, работающие на улице.

Дым от лесных пожаров в Канаде достигал столицы США Вашингтона и Нью-Йорка. Жителей этих городов также предупредили об опасности долгого пребывания на открытом воздухе.

В этом году в Канаде сезон лесных начался беспрецедентно рано. Как писало Reuters, жаркая погода продержится в стране до конца лета, а пожары в этом году могут оказаться максимально разрушительными.