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17:48, 28 сентября 2023Ценности

Российский стилист назвал микрошорты и трусы новым трендом

Фото: Jarin Dominguez / Unsplash

Звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянам новый тренд в одежде на осень 2023 года. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что популярность обретают микрошорты и трусы, которые становятся основой образа. В качестве иллюстрации он привел снимки с модных показов, где манекенщицы на подиуме демонстрировали данные предметы гардероба. Они сочетали их с кожаными жакетами, объемными пиджаками, чулками и прозрачными колготками.

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«Тренд реально набирает обороты, и, думаю, к следующему лету ходить в трусах будет не только приемлемо, но и актуально», — сделал прогноз эксперт.

Ранее в сентябре стилистка Мартина Александер также заявила, что в ближайшее время упомянутый тренд станет популярным среди молодежи. «Это почти как выйти на улицу в боди с блейзером поверх. Такие бренды, как Pretty Little Thing и Boohoo, быстро подхватят этот тренд и начнут отшивать трусы как повседневную одежду», — отметила она.

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    Алина Гостева
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