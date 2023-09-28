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19:31, 28 сентября 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде установят новые арт-объекты

В Нижнем Новгороде в начале октября установят шесть арт-объектов

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Шесть новых арт-объектов появятся в Нижнем Новгороде на улице Кожевенной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Скульптуры установят в начале октября. Так, на улице появится купец с самоваром, олицетворяющий образ нижегородского купечества, а на пересечении с Рыбным переулком установят фигуру продавщицы рыбы с корзинами и кошкой. На Кожевенной также разместят скульптуры дворника, странника Луки, точильщика ножей и беспризорников.

Отмечается, что все арт-объекты станут частью туристического кода — комплекса мероприятий по планированию и благоустройству пространства города.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на площади у кинотеатра «Заря» появились арт-объекты в виде конструктора. Формы и силуэты для скульптур придумали юные свердловчане.

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    Алиса Удовик
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