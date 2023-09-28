Раскрыты потери ВСУ в провалившейся контратаке под Артемовском

Forbes: ВСУ потеряли три польских бронетранспортера Rosomak под Артемовском

Обозреватель Дэвид Экс рассказал, какие потери понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в контратаке под Артемовском. Об этом он написал в статье для Forbes.

Экс раскрыл потери ВСУ в контратаке под Артемовском и подчеркнул, что украинские солдаты потеряли три польских бронетранспортера Rosomak. Журналист добавил, что действия Киева можно назвать «неудачными».

«Украинская атака на российские позиции возле Андреевки, к югу от Клещеевки на южной окраине Бахмута [Артемовска] по-видимому, провалилась примерно 24 сентября, ВСУ потеряли не менее восьми боевых машин пехоты, включая пять БМП-2 и три новых бронетранспортера Rosomak польского производства», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск и еще два города, чьи названия он не назвал. Политик добавил, что Киев надеется воспользоваться слабостями России.