Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:35, 28 сентября 2023Мир

Раскрыты потери ВСУ в провалившейся контратаке под Артемовском

Forbes: ВСУ потеряли три польских бронетранспортера Rosomak под Артемовском

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Обозреватель Дэвид Экс рассказал, какие потери понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) в контратаке под Артемовском. Об этом он написал в статье для Forbes.

Экс раскрыл потери ВСУ в контратаке под Артемовском и подчеркнул, что украинские солдаты потеряли три польских бронетранспортера Rosomak. Журналист добавил, что действия Киева можно назвать «неудачными».

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

«Украинская атака на российские позиции возле Андреевки, к югу от Клещеевки на южной окраине Бахмута [Артемовска] по-видимому, провалилась примерно 24 сентября, ВСУ потеряли не менее восьми боевых машин пехоты, включая пять БМП-2 и три новых бронетранспортера Rosomak польского производства», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск и еще два города, чьи названия он не назвал. Политик добавил, что Киев надеется воспользоваться слабостями России.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Ряду россиян анонсировали повышение пенсий с 1 октября

    19-летняя дочь Моники Белуччи появилась на Неделе моды в откровенном наряде

    Полковник назвал мобилизационный предел Украины

    Стала известна ошибка США на Украине

    Лавров отметил отсутствие серьезных предложений Запада о переговорах по Украине

    Раскрыты потери ВСУ в провалившейся контратаке под Артемовском

    Странный обряд «эльфов Лихолесья» в подмосковном парке попал на видео

    В Минздраве Узбекистана сообщили о пострадавших при взрыве в Ташкенте

    Момент мощного взрыва в Ташкенте попал на видео

    МЧС Узбекистана сообщило о взрыве на складе в Ташкенте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости