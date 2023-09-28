Барак Обама стал соавтором сценария нового фильма от Netflix

Бывший президент США Барак Обама принял участие в работе над новым фильмом от Netflix. Об этом в беседе с Vanity Fair рассказал режиссер картины Сэм Эсмейл.

По его словам, Обама выступил в качестве соавтора сценария триллера «Оставь мир позади», так как в процессе работы Эсмейл обращался к нему за советом, чтобы узнать, как могли бы развиваться события в реальной жизни. «Я пишу по большей части художественную книгу, хочу, чтобы она была наиболее реалистична, но я утрирую и драматизирую. И услышать, как бывший президент говорит, что я преувеличил несколько деталей... А я-то думал, что преувеличил многое. Тогда-то я и испугался!» — сказал он.

По словам Эсмейла, экс-президент США также предположил, что некоторые из потенциальных сюжетных линий режиссера были слишком мрачными или маловероятными. «Я должен сказать, что он большой любитель кино, и он не просто делал заметки. Он делал заметки как поклонник книги и хотел посмотреть действительно хороший фильм», — заключил Эсмейл.

Фильм является экранизацией одноименной книги писателя Румаана Алама, опубликованной в 2020 году. В ленте снялись актеры Джулия Робертс, Махершала Али, Итан Хоук и Кевин Бейкон.

Ранее Барак Обама включил картину «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова в список любимых фильмов 2020 года.