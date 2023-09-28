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13:06, 28 сентября 2023Путешествия

Занявшегося сексом под камерами туриста на Бали депортировали с острова

Yahoo News: туриста из Италии депортировали с Бали за секс в общественном месте

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Турист из Италии был депортирован с индонезийского острова Бали за секс в общественном месте. Подробности истории рассказал портал Yahoo News.

Уточняется, что 9 сентября 35-летний итальянец попал на камеры в переулке возле жилого дома в районе Кута. По данным издания, он занимался сексом с местной девушкой, которую встретил в ночном клубе.

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Собака хозяина дома услышала звуки и подняла лай. Когда домовладельцы пришли проверить, что происходит, пара перепрыгнула через забор и убежала.

Позже полиция опознала итальянца на записях с камер видеонаблюдения и арестовала его. Отмечается, что его спутницу задерживать не стали.

Глава иммиграционного управления Нгурах-Рай Сугито (Sugito) отметил, что турист был депортирован с острова и его имя было включено в черный список.

Ранее сообщалось, что российский турист прошелся голым по улицам Бали и объяснил свои действия лунатизмом. По результатам проверки иммиграционные документы гражданина России оказались в порядке, поэтому полиция ограничилась предупреждением.

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    Марина Черняк
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