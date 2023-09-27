Россиянин прошелся голым по улицам Бали

Kompas.com: полиция Бали задержала россиянина, который прошелся по улицам голым

Российский турист прошелся голым по улицам индонезийского острова Бали и объяснил свои действия лунатизмом. Об этом пишет местный портал Kompas.com.

По данным издания, утром в среду, 27 сентября, в местную полицию поступило сообщение от местных жителей, которые были обеспокоены и возмущены появлением в общественных местах обнаженного мужчины. Отмечается, что правоохранители задержали нарушителя.

Им оказался 34-летний россиянин. В разговоре с полицейскими путешественник признался, что страдает лунатизмом. «Он заявил, что у него была история лунатизма, и сейчас я он принимает несколько рецептурных лекарств», — рассказал глава отдела по связям с общественностью полиции города Денпасар.

По результатам проверки иммиграционные документы гражданина России оказались в порядке, поэтому он ограничился предупреждением.

Ранее семья россиян поехала на Бали и чуть не оказалась на улице из-за купленного у мошенников тура за 1,4 миллиона рублей. Фейковый турагент не оплатил их проживание в отеле и обратные билеты, поэтому туристам пришлось занимать деньги у родственников.

