Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:11, 28 сентября 2023Среда обитания

Оценены шансы бывшей жены Бондарчука отсудить у него имущество

Жорин: исход дела о разделе имущества Бондарчуков зависит от нескольких факторов
Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Исход дела о разделе совместно нажитого имущество режиссера Федора Бондарчука и телеведущей Светланы Бондарчук зависит от нескольких факторов. Шансы бывшей жены кинематографиста отсудить у него недвижимость оценил адвокат Сергей Жорин, передает NEWS.ru.

По данным издания, предметом спора может быть загородный коттедж на Рублевском шоссе, в котором сейчас проживает сын экс-пары Сергей с женой и детьми. Кроме того, Бондарчуки владели тремя квартирами в Москве. Одна из них располагается на Мосфильмовской улице, две другие — на Патриарших прудах. Площадь первых апартаментов составляет 300 квадратных метров. Стоимость такого объекта оценивается в 200 миллионов рублей.

По словам Жорина, в первую очередь суду предстоит установить, не нарушен ли срок исковой давности, составляющий три года, так как с момента развода Бондарчуков прошло около семи лет. При этом адвокат отметил, что начало исчисления срока плавающее. «Три года с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав. Можно предположить, что Светлана Рудская (Бондарчук) только после развода узнала, что в браке было приобретено какое-то имущество, и поэтому подала иск», — пояснил эксперт.

Кроме того, необходимо учесть, на какое конкретно имущество претендует бывшая жена режиссера. Значение будет иметь, является ли оно совместно нажитым, было приобретено на добрачные деньги или получено по наследству. К примеру, если объект купили в рассрочку на десять лет, его стоимость поделят пополам, из-за чего иск потеряет смысл. «Ей передадут половину имущества, но обяжут выполнить половину его стоимости», — объяснил Жорин.

Иск о разделе совместно нажитого имущества между Федором и Светланой Бондарчук зарегистрирован в суде 26 сентября. Дело еще не было передано судье на рассмотрение.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Миллиардер Рубен Варданян арестован в Азербайджане. В чем обвиняют бывшего главу правительства Нагорного Карабаха?

    World Aquatics пригрозила отстранением российским пловцам за общение со СМИ

    Минобороны передали серийные Су-57 и Су-35С

    Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над российским регионом

    В Москве дайвер с 20-летним опытом работы чистил бассейн и угодил в ловушку

    Артемий Лебедев назвал недостаток жизни в Европе

    В России допустили дальнейший рост ключевой ставки

    В Запорожской области рассказали об улучшении позиций ВС России у Вербового

    В России упростят жизнь владельцам гаражей

    Пилот почувствовал недомогание во время полета и не смог управлять самолетом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости