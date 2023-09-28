Богомаз: российские средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«ВСУ пытались совершить еще одну террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат», — заявил он.

Богомаз уточнил, что речь идет о беспилотнике самолетного типа, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте случившегося работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор сообщил, что силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили дрон ВСУ на подлете к Брянску. Разрушений на земле удалось избежать.