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11:26, 28 сентября 2023Россия

Российские средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в Брянской области

Богомаз: российские средства ПВО уничтожили дрон ВСУ в Брянской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

«ВСУ пытались совершить еще одну террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат», — заявил он.

Богомаз уточнил, что речь идет о беспилотнике самолетного типа, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте случившегося работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор сообщил, что силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили дрон ВСУ на подлете к Брянску. Разрушений на земле удалось избежать.

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