Украинский беспилотник уничтожили на подлете к Брянску

Губернатор Богомаз: силы РЭБ уничтожили украинский БПЛА на подлете к Брянску

Силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Брянску. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он отметил, что в результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал. Разрушений на земле также удалось избежать.

Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы, подчеркнул Богомаз.

Как утверждает источник Telegram-канала Shot, сбитый украинский дрон пытался атаковать офис компании «Транснефть-дружба».

25 сентября губернатор рассказал, что Брянскую область со стороны Украины обстреляли из реактивной системы залпового огня «Град».