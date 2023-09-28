В России рухнуло производство водки

«Ъ»: российская ГК «Традиции успеха» сократила производство водки в четыре раза

Один из крупнейших российских производителей ГК «Традиции успеха» сократил выпуск спиртного. О рухнувшем производстве водки со ссылкой на представителей отрасли сообщает «Коммерсантъ».

По итогам января—августа 2023 года группа компаний, выпускающая такие бренды, как «Хорта», «Мороша», и «Первакъ», снизила выпуск до 2,67 миллиона декалитров (минус 40 процентов в годовом выражении). Отгрузки снизились до 2,77 миллиона декалитров (минус на 37 процентов). В августе заводы группы выпустили водки в четыре , а отгрузили — 2,8 раза раза меньше, чем в июле.

Из-за снижения производства компания «Традиции успеха» опустилась с четвертого на пятое место на рынке, уступив позиции ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка»). Лидером отрасли остался Татспиртпром» (Tundra, «Русская валюта»), в топ-3 также вошли Novabev Group (Beluga, «Беленькая») и Алкогольная сибирская группа (АСГ; «Пять озер», «Белая березка»).

Производство водки уже снижалось в начале 2023-го, на тот момент темпы роста крупнейших представителей рынка снизились на четыре процента. Тогда в ГК «Традиции успеха» заявили, что производство поддерживают низкая цена на полке в сравнении с другим крепким алкоголем и сокращение предложения в импорте недорогой продукции. В Beluga Group назвали причиной снижения объема западные санкции.

Ранее стало известно, что производство спиртного испытывает нехватку крышек и этикеток, которые поставляются из-за рубежа. Также на поставщиков давят розничные сети, которые хотят закупать водку дешевле минимальной отпускной цены. Тем не менее, из-за снижения стоимости основного ингредиента для производства — спирта — напиток не дорожает, а может даже подешеветь, заявили опрошенные эксперты.