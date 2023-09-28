Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:51, 28 сентября 2023Экономика

В России рухнуло производство водки

«Ъ»: российская ГК «Традиции успеха» сократила производство водки в четыре раза

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Один из крупнейших российских производителей ГК «Традиции успеха» сократил выпуск спиртного. О рухнувшем производстве водки со ссылкой на представителей отрасли сообщает «Коммерсантъ».

По итогам января—августа 2023 года группа компаний, выпускающая такие бренды, как «Хорта», «Мороша», и «Первакъ», снизила выпуск до 2,67 миллиона декалитров (минус 40 процентов в годовом выражении). Отгрузки снизились до 2,77 миллиона декалитров (минус на 37 процентов). В августе заводы группы выпустили водки в четыре , а отгрузили — 2,8 раза раза меньше, чем в июле.

Из-за снижения производства компания «Традиции успеха» опустилась с четвертого на пятое место на рынке, уступив позиции ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка»). Лидером отрасли остался Татспиртпром» (Tundra, «Русская валюта»), в топ-3 также вошли Novabev Group (Beluga, «Беленькая») и Алкогольная сибирская группа (АСГ; «Пять озер», «Белая березка»).

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023

Производство водки уже снижалось в начале 2023-го, на тот момент темпы роста крупнейших представителей рынка снизились на четыре процента. Тогда в ГК «Традиции успеха» заявили, что производство поддерживают низкая цена на полке в сравнении с другим крепким алкоголем и сокращение предложения в импорте недорогой продукции. В Beluga Group назвали причиной снижения объема западные санкции.

Ранее стало известно, что производство спиртного испытывает нехватку крышек и этикеток, которые поставляются из-за рубежа. Также на поставщиков давят розничные сети, которые хотят закупать водку дешевле минимальной отпускной цены. Тем не менее, из-за снижения стоимости основного ингредиента для производства — спирта — напиток не дорожает, а может даже подешеветь, заявили опрошенные эксперты.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Республика Нагорный Карабах объявила о прекращении своего существования

    Стали известны расходы России на космос в 2024-2026 годах

    Постпред Крыма назвал вызовом ракетную атаку ВСУ на Севастополь

    Цены на уран обновили рекорд

    Стало известно о бое с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области

    Китайские хакеры украли десятки тысяч писем Госдепа США

    Россиянин купил дом и сделал в нем нарколабораторию для создания «синтетики»

    Россиянин передавал информацию украинской разведке и попал под статью

    Абитуриенты и их родители назвали средним уровень образования в России

    Россиянина задержали за силовую поддержку банды сутенеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости