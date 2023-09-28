Актер Цыганов временно потерял память после удара на съемках

Актер Евгений Цыганов временно потерял память на съемках фильма «1993»

Российский актер Евгений Цыганов рассказал о травме, полученной на съемках фильма «1993». Об этом он вспомнил в интервью для «Газеты.Ru».

44-летний артист заявил, что во время работы над сценой драки его «вырубили». Цыганов отметил, что тогда ударом задели нервное окончание челюсти, после чего он временно потерял память.

«И не помнил не только о том, чем занимаюсь и кого играю, — я не помнил вообще, в какое время живу. То есть о том, что сейчас 2023 год со всеми вытекающими последствиями, я узнал уже по дороге к врачу», — подчеркнул Цыганов.

В июне 2023 года сообщалось о том, что актер театра и кино Никита Зверев потерял сознание после спектакля. Известно, что в тот вечер артист сыграл в постановке в Московском театре комедии, после чего он зашел в магазин, где потерял сознание и упал в судорогах. Прибывшие врачи зафиксировали у Зверева проблемы с памятью.