Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 28 сентября 2023Из жизни

Штукатур бросил ремонт и потребовал у заказчицы секс в качестве оплаты

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

Нанятый для побелки дома штукатур потребовал у заказчицы секс вместо денег в качестве оплаты. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина по имени Эми рассказала, что несколько лет назад собиралась сделать дома ремонт и подбирала рабочих по рекомендациям. Оштукатурить стены она наняла взрослого мужчину с положительными отзывами в сети. Он начал работу, однако три дня спустя бросил все, собрал инструменты и исчез.

Эми написала ему и поинтересовалась, когда заказ будет выполнен. Мужчина ответил, что не вернется, потому что «хочет затащить ее в постель и делать с ней всякое». Далее он в подробностях описал, что именно. «Вот почему я не вернусь. Не вернусь, потому что хочу пошалить с тобой. Вернусь, если ты согласна. Об оплате можешь не беспокоиться», — гласило следующее послание штукатура.

Материалы по теме:
Горят на работе Почему порноактрисы все чаще кончают с собой
Горят на работеПочему порноактрисы все чаще кончают с собой
10 января 2018
Рыцарь в белых трусах. Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
Рыцарь в белых трусах.Как нищий японец стал «императором порно» и перевернул представление о фильмах для взрослых
16 ноября 2021
«Я видел все» Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
«Я видел все»Этот стриптизер блистал в клубах, а теперь развлекает старушек. И не жалеет об этом
17 августа 2019

Женщина пояснила, что рабочий «годился ей в отцы», и она не давала никаких поводов для такого поведения. «Я всего несколько раз напоила его чаем, одетая в мою розовую пушистую пижаму», — заявила она.

Одни пользователи сети назвали поведение мужчины отвратительным, другие принялись острить о его вероятных способностях в постели. «Ты на своем опыте убедилась, что он не доводит дело до конца. Я бы точно не согласилась», — заявила одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сексуально озабоченный монах пришел за услугами к проститутке, но та отказалась иметь с ним дело и пристыдила его. Видео их диалога, снятое самой секс-работницей, появилось в социальных сетях.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Аналитик объявил начало вражды между Украиной и Западом

    Во Франции заявили о бегстве НАТО из-за Украины

    Мизулина возмутилась ездой несовершеннолетнего рэпера по скоростной трассе

    Военный объяснил необходимость избежать заморозки конфликта на Украине

    Штукатур бросил ремонт и потребовал у заказчицы секс в качестве оплаты

    Россиян предупредили о главных опасностях анального секса

    В США назвали санкции против России провалом

    Microsoft выпустила четвертое крупное обновление для Windows 11

    Стало известно о страхе западных политиков перед Трампом из-за Украины

    Российские военные обратили бойцов ВСУ в бегство в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости