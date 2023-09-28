Штукатур бросил ремонт и потребовал у заказчицы секс в качестве оплаты

Нанятый для побелки дома штукатур потребовал у заказчицы секс вместо денег в качестве оплаты. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина по имени Эми рассказала, что несколько лет назад собиралась сделать дома ремонт и подбирала рабочих по рекомендациям. Оштукатурить стены она наняла взрослого мужчину с положительными отзывами в сети. Он начал работу, однако три дня спустя бросил все, собрал инструменты и исчез.

Эми написала ему и поинтересовалась, когда заказ будет выполнен. Мужчина ответил, что не вернется, потому что «хочет затащить ее в постель и делать с ней всякое». Далее он в подробностях описал, что именно. «Вот почему я не вернусь. Не вернусь, потому что хочу пошалить с тобой. Вернусь, если ты согласна. Об оплате можешь не беспокоиться», — гласило следующее послание штукатура.

Женщина пояснила, что рабочий «годился ей в отцы», и она не давала никаких поводов для такого поведения. «Я всего несколько раз напоила его чаем, одетая в мою розовую пушистую пижаму», — заявила она.

Одни пользователи сети назвали поведение мужчины отвратительным, другие принялись острить о его вероятных способностях в постели. «Ты на своем опыте убедилась, что он не доводит дело до конца. Я бы точно не согласилась», — заявила одна из пользовательниц.

Ранее сообщалось, что в Таиланде сексуально озабоченный монах пришел за услугами к проститутке, но та отказалась иметь с ним дело и пристыдила его. Видео их диалога, снятое самой секс-работницей, появилось в социальных сетях.