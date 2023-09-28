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09:30, 28 сентября 2023Россия

Армия России подавила артиллерию ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы

Минобороны: российскими войсками подавлено до 20 артиллерийских расчетов ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие подавили украинскую артиллерию в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук.

В ходе проведенных мероприятий было вскрыто и подавлено до 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил он.

Также в ходе контрбатарейной борьбы был поражен 120-миллиметровый миномет, а также две единицы бронетехники противника и один легковой автомобиль ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении военнослужащими расчета ЗРК «Тор-М1» более 200 целей в зоне спецоперации на краснолиманском участке за прошедшие восемь месяцев. За сбитую технику ВСУ расчет приставили к наградам и поощрили вознаграждением.

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    Алан Босиков
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