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06:46, 27 сентября 2023Бывший СССР

Российский «Тор-М1» уничтожил более 200 целей на краснолиманском участке

Минобороны РФ: ЗРК «Тор-М1» уничтожил более 200 целей на краснолиманском участке

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военнослужащие расчета ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили более 200 целей в зоне спецоперации на краснолиманском участке за прошедшие восемь месяцев. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М1" осуществляется в круглосуточном режиме, получив задачу, военнослужащие совершают марш в один из районов боевого применения в зависимости от направления действия разведывательных беспилотников противника», — уточнили в министерстве.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1» способен сбить управляемые и противорадиолокационные ракеты, самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, разведывательные и ударные дроны. Можно ликвидировать до восьми воздушных целей, используя один боекомплект ЗРК.

За сбитую технику ВСУ расчет приставили к наградам и поощрили вознаграждением, добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что к июню расчет ЗРК «Тор-М1» Центрального военного округа ликвидировал более 100 беспилотников украинских войск на краснолиманском направлении.

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    Александра Синицына
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