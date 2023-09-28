Генерал СВР Решетников назвал ЦРУ и Мi-6 кураторами операций спецслужб Украины

Операции спецслужб Украины разрабатывают и курируют разведывательные службы США и Великобритании — ЦРУ и MI-6. Об этом заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников, передает РИА Новости.

Он назвал британскую разведку основным куратором Главного управления разведки (ГУР) Украины и его главы Кирилла Буданова.

«Огромное участие — руководящее, не только планирующее, но и курирующее все операции, разработка операций. Активно участвуют и техническими средствами, и агентурой, и своими советниками, и, опять повторяю, своими кураторами и руководителями», — указал Решетников.

По его словам, еще в 2013 году, до событий на Майдане, советники британской и американской разведок занимали целые этажи в офисах Службы безопасности Украины (СБУ), с тех пор их влияние усилилось. Кроме того, на Украине широко действуют польские и немецкие разведчики, добавил отставной генерал.

Он отметил, что украинское командование не может прекратить контрнаступление и вынуждено двигаться дальше, поскольку рискует лишиться помощи Запада.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что проблемы в работе разведки могут привести США к войне с Россией. Он отметил, что многие решения Вашингтона по украинскому конфликту могут основываться на «безумно оптимистичных» докладах разведывательного управления Министерства обороны США.