В сенате США через неделю после отмены вернули дресс-код для мужчин

WP: в сенате США вернули деловой дресс-код для мужчин

Сенат США через неделю после отмены вернул формальный дресс-код для мужчин. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Согласно принятой резолюции, законодателям предписано строго следовать нормам делового стиля в зале заседания. В частности, мужчин обязали носить пальто, галстуки и классические брюки.

«Мы хотим, чтобы служащие в этом зале отдавали своим внешним видом дань уважения нашему делу», — заявил губернатор Массачусетса Митт Ромни.

Информация о том, что в Сенате США ввели послабления в дресс-код, появилась неделю назад. Тогда сообщалось, что поводом для отмены стало поведение сенаторов, которые начали отказываться от костюмов и галстуков, на протяжение десятилетий считавшихся рекомендованной формой рабочей одежды законодателей.