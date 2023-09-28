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12:16, 28 сентября 2023Ценности

В сенате США через неделю после отмены вернули дресс-код для мужчин

WP: в сенате США вернули деловой дресс-код для мужчин

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Сенат США через неделю после отмены вернул формальный дресс-код для мужчин. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Согласно принятой резолюции, законодателям предписано строго следовать нормам делового стиля в зале заседания. В частности, мужчин обязали носить пальто, галстуки и классические брюки.

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«Мы хотим, чтобы служащие в этом зале отдавали своим внешним видом дань уважения нашему делу», — заявил губернатор Массачусетса Митт Ромни.

Информация о том, что в Сенате США ввели послабления в дресс-код, появилась неделю назад. Тогда сообщалось, что поводом для отмены стало поведение сенаторов, которые начали отказываться от костюмов и галстуков, на протяжение десятилетий считавшихся рекомендованной формой рабочей одежды законодателей.

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    Карина Черных
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