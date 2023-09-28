Беспилотник самолетного типа сбили на подлете к российскому областному центру

Губернатор Брянской области Богомаз: украинский БПЛА сбит на подлете к Брянску

В небе над Брянской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны на подлете к областному центру, отметил губернатор.

В результате уничтожения БПЛА никто не пострадал, разрушений также нет, добавил Богомаз. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении еще одного украинского беспилотника. Аппарат сбили в нескольких километрах от Курской атомной электростанции.