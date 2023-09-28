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15:18, 28 сентября 2023Россия

Депутат Мосгордумы заявил об угрозах и покинул Россию

РБК: депутат Мосгордумы Ступин заявил об угрозах и покинул Россию
Евгений Ступин

Евгений Ступин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин (признан Минюстом иноагентом) заявил об угрозах и покинул Россию. Об этом он сообщил РБК.

Политик пояснил, что уехал в Армению в командировку. Как утверждает Ступин, до отъезда он получил ряд предупреждений о возбуждении против него уголовного дела. «Были угрозы определенные, предупреждения, что будет уголовное дело. Какое — не знаю», — отметил депутат Мосгордумы.

Ступин был депутатом от фракции КПРФ. Он был исключен из партии в середине марта 2023 года.

Евгений Ступин родился в Северодвинске в Архангельской области. Он успел поработать на разных должностях в МВД, Следственном комитете России и ФССП. В Мосгордуму избрался в 2019-м.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что уехавшим из России артистам стоит дать шанс исправиться.

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    Анна Щербакова
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